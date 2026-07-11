Max Pezzali si esibisce oggi e domani allo stadio di Milano, raggiungendo il sesto e settimo concerto nel medesimo impianto. La tournée, che ha già venduto circa 670 mila biglietti, si svolge in uno dei principali stadi italiani. L’artista ha dichiarato che questa serie di concerti rappresenta il modo migliore per raccontare gli anni ’90. Gli eventi si svolgono in un’atmosfera di grande partecipazione.

Milano – Stessa storia, stesso posto, stesso stadio. Max Pezzali affronta oggi e domani il sesto e settimo “Meazza” della sua carriera per festeggiare quei 670 mila biglietti venduti nelle cattedrali del calcio che, con una media di oltre 44.500 spettatori a replica, ne fanno il re del botteghino dell’estate 2026. Per lui, l’ennesimo risultato a sensazione per un repertorio che continua a vivere della (generosa) stagione 883. “Tra tutte le tournée messe in strada negli ultimi tempi, questa è quella che, forse, racconta meglio gli anni ’90” assicura l’idolo pavese. “Lo fa con le mie canzoni, ma anche attraverso un universo visivo fatto di citazioni e richiami a un immaginario televisivo e culturale diventato iconico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Max Pezzali sbarca a San Siro, verso il record: “È la tournée dove racconto meglio gli anni ’90”

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MAX PEZZALI Al via da Lignano Sabbiadoro il tour 'MAX FOREVER GLI ANNI DORO – STADI 2026'

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