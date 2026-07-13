Perugia sottosegretario Prisco contro i manifesti artistici dei giovani sulla polizia | Boiate offensivi

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco (FdI) attacca un progetto artistico a Perugia che raccoglie i pensieri di adolescenti sullo spazio pubblico, definendo alcune frasi sulle forze dell'ordine "boiate" e "vergognose" e invitando a indignarsi. I curatori e l'artista Sara Leghissa a Fanpage.it: "Invece di attaccare, ascoltate, è responsabilità politica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A Perugia manifesti contro le divise, per Prisco è l'ora di indignarsi. Il sottosegretario si rivolge ai 'signori perbenisti' x.com

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