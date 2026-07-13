Duro attacco del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco dopo che a Perugia sono apparsi "anche in spazi pubblici" manifesti con scritto ad esempio "quando incontro una persona in divisa paura, non so perché paura" o "le persone in divisa sono tutte raccomandate" e "i poliziotti me li sono ritrovati a casa. Sono venuti perché non stavo bene e mi hanno trattato male. Come a dire ‘la colpa è tua’". "Non so se sia una forma d’arte come dice qualcuno, e ho il massimo rispetto per l’arte, ma signori perbenisti è l’ora di indignarsi" ha sottolineano in un video sui social. "Ci sono donne e uomini in divisa – ha affermato Prisco (nella foto), coordinatore umbro di FdI – che garantiscono ogni nelle strade e nelle piazze delle nostre città la libertà, la sicurezza e i valori della nostra democrazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manifesti contro le “divise“. Prisco all’attacco

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