È il giorno uno della nuova stagione. Una stagione che inizia con un’infinità di incognite, dopo un campionato che si è chiuso con una salvezza all’ultima giornata. E si riapre senza Gemello, Montevago, Bacchin e Angella, ancora non sostituiti. In tutto questo la certezza è rappresentata da Giovanni Tedesco, l’allenatore che nel campionato scorso è riuscito a rimettere in piedi una situazione ampiamente compromessa. L’allenatore del Grifo sapeva che non sarebbe stato semplice ma probabilmente non si immaginava tutte queste complicazioni legate alla società di Faroni. Perché con l’estate è cresciuta la necessità di cedere le quote societarie ma l’unica trattativa che ha avuto diversi scambi tra le parti non si è concretizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Perugia, è una partenza carica di incognite. Cessione: ultima chiamata per le quote

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