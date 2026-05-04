Juventus David | ultima chiamata e le sirene di mercato

La Juventus ha lanciato un ultimo appello a Jonathan David, con il finale di stagione in corso. La qualificazione alle competizioni europee dipende anche dalle prestazioni di questa fase. Per il giocatore canadese, questa potrebbe essere l’ultima occasione per dimostrare il proprio valore e influenzare le decisioni sul suo futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se continuerà con il club o se ci saranno cambiamenti sul mercato.

L’ultimo appello di Jonathan David. Il finale di stagione della Juventus non mette in palio solo il prestigioso ritorno nell’Europa che conta, ma rappresenta un vero e proprio spartiacque per il futuro professionale di Jonathan David. Arrivato a Torino con l’aura del grande colpo internazionale, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, David: ultima chiamata e le sirene di mercato Notizie correlate David Juventus, per il canadese è l’ultima chiamata o quasi: ecco cosa succederà con il rientro di Vlahovic. Lo scenariodi Redazione JuventusNews24David Juventus, la sfida contro il Pisa rappresenta un bivio cruciale prima del rientro di Vlahovic che cambierà per... Juventus, sirene estere per Jonathan David: può lasciare in estateIl canadese ormai è ai saluti Come riportato da Nico Schira, Jonathan David è sulla lista dei desideri di diversi club tra Ligue 1 e Premier League. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La chiamata di Conte, gli allenamenti alla Juventus, le qualità di Pirlo: il racconto di Paul Pogba; Juventus, maggio decisivo: calendario tra obiettivi e derby finale. Juve, ultima chiamata per DavidInter domina: terza vittoria consecutiva, titolo sempre più vicino, apertura di Corsport. L’Inter non si ferma più: con il successo netto ... tuttojuve.com Juventus, tre punti il quarto posto: quote rasoterra contro il Verona, Spalletti punta sul primo gol nel 2026 di VlahovicDopo lo 0-0 maturato contro il Milan, la Juventus è chiamata a reagire immediatamente per non compromettere la corsa alla Champions League. L’obiettivo minimo resta quello di ... tuttojuve.com Riccardo Trevisani a Pressing apre al ribaltone in dirigenza per Milan e Juventus: "Da voci che io sento e raccolgo, se tu mi dici: l'anno prossimo, il Milan ha la stessa dirigenza, la Juve ha la stessa dirigenza... Io non penso sinceramente, non penso che ri - facebook.com facebook Diego Maradona of Napoli, Michel Platini of Juventus x.com