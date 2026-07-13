La Lega in Umbria ha criticato le amministrazioni di Perugia e della regione, affermando che i cittadini hanno bocciato le politiche su sicurezza, sanità e tasse. La comunicazione si rivolge direttamente alle amministrazioni guidate rispettivamente dalla sindaca e dalla presidente della regione. Nessun commento o dichiarazione ufficiale è stato rilasciato dai soggetti coinvolti.

La Lega Umbria alza il tono dello scontro politico e punta direttamente contro le amministrazioni guidate dalla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Secondo il partito, il crescente malcontento tra i cittadini sarebbe il risultato di una gestione giudicata negativa su alcuni dei temi più sentiti: sicurezza urbana, sanità pubblica e pressione fiscale. «Città di Perugia e Regione Umbria: i cittadini bocciano la sinistra», afferma la Lega Umbria in una nota, sostenendo che il calo del consenso rappresenterebbe una conseguenza delle scelte amministrative compiute negli ultimi mesi. Nel mirino della formazione politica ci sono in particolare le politiche della giunta comunale di Perugia e quelle della giunta regionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Perugia e Umbria nel mirino della Lega: “Ferdinandi e Proietti bocciate dai cittadini su sicurezza, sanità e tasse”

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