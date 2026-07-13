Personale scolastico all’estero in arrivo le procedure per i trasferimenti 2026 27

Notizia in breve

Le procedure per i trasferimenti del personale scolastico che lavora all’estero per l’anno scolastico 202627 stanno per essere pubblicate. Le indicazioni riguardano le modalità di mobilità e i criteri di selezione. La pubblicazione delle linee guida è prevista a breve, con dettagli sugli scorrimenti e le tempistiche. I docenti interessati potranno consultare le istruzioni ufficiali per presentare le domande di trasferimento. Nessuna data definitiva è ancora stata comunicata.