Personale scolastico all’estero in arrivo le procedure per i trasferimenti 2026 27
Le procedure per i trasferimenti del personale scolastico che lavora all’estero per l’anno scolastico 202627 stanno per essere pubblicate. Le indicazioni riguardano le modalità di mobilità e i criteri di selezione. La pubblicazione delle linee guida è prevista a breve, con dettagli sugli scorrimenti e le tempistiche. I docenti interessati potranno consultare le istruzioni ufficiali per presentare le domande di trasferimento. Nessuna data definitiva è ancora stata comunicata.
Sono in fase di pubblicazione le indicazioni sulla mobilità del personale scolastico che presta servizio fuori dal territorio nazionale. L'articolo Personale scolastico all’estero, in arrivo le procedure per i trasferimenti 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bando per insegnare allestero in arrivo: tutto quello che cè da sapere
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