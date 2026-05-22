Personale all’estero Ministero degli Esteri annuncia un taglio di 5 posti per il 2026 27
Oggi, 22 maggio, si è tenuto un incontro presso il Ministero degli Esteri per discutere il numero di personale scolastico destinato a lavorare all'estero nell'anno scolastico 202627. Durante la riunione è stato comunicato che il contingente sarà ridotto di cinque posti rispetto all’anno precedente. La discussione ha riguardato specificamente le assegnazioni di personale all’estero, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o sui paesi coinvolti.
Si è svolto oggi 22 maggio un confronto presso il Ministero degli Esteri per fare il punto sul contingente del personale scolastico che presterà servizio all'estero durante l'anno scolastico 202627. L'articolo Personale all’estero, Ministero degli Esteri annuncia un taglio di 5 posti per il 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Govt decides to declare Khaleda Zia a VVIP || News Bulletin || 2nd Dec, 2025
Sullo stesso argomento
Organici docenti 2026/27, lieve aumento per il sostegno (+134 posti), ma taglio di 1.407 cattedre di potenziamento. Il Ministero presenta la bozza di decretoSi è svolto oggi a Roma l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali per la presentazione della bozza di...
Leggi anche: Personale ATA, circolare Ministero con istruzioni per le supplenze 2026/27
La Maturità all’estero 2026 prevede candidature online per presidenti e commissari: requisiti, sedi, calendari e scadenze fissati dall’avviso MAECI-MIM. #Personale x.com
Personale all’estero, Ministero degli Esteri annuncia un taglio di 5 posti per il 2026/27Si è svolto oggi 22 maggio un confronto presso il Ministero degli Esteri per fare il punto sul contingente del personale scolastico che presterà servizio all'estero durante l'anno scolastico 2026/27 ... orizzontescuola.it
Tirocini nelle Sedi diplomatiche italiane all'estero! Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre 383 tirocini curriculari presso Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo, tra cui due posti a Stoccarda facebook
Circolare MAECI che limiterebbe i rimborsi dei pasti all'estero per qualsiasi PA? reddit
A breve il bando per insegnare all’esteroA breve verrà pubblicato il bando per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di selezione del personale scolastico da destinare all’estero per l’anno 2026. Il bando, predispos ... rietinvetrina.it