Personale all’estero Ministero degli Esteri annuncia un taglio di 5 posti per il 2026 27

Oggi, 22 maggio, si è tenuto un incontro presso il Ministero degli Esteri per discutere il numero di personale scolastico destinato a lavorare all'estero nell'anno scolastico 202627. Durante la riunione è stato comunicato che il contingente sarà ridotto di cinque posti rispetto all’anno precedente. La discussione ha riguardato specificamente le assegnazioni di personale all’estero, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta o sui paesi coinvolti.

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