Personale Religione Cattolica pubblicati i trasferimenti per l’as 2026 27

Personale IRC: ieri 5 giugno sono stati disposti i trasferimenti del personale docente di Religione Cattolica per l’anno scolastico 20262027. I trasferimenti sono pubblicati sui siti dei rispettivi Uffici Scolastici. In base dall’art. 17 del CCNI sulla mobilità, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n.183. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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