Perdita di apprendimenti estivi l’allarme Save the Children | +54% di bambini in difficoltà 7mila minori salvati dal naufragio educativo

Durante l’estate, circa 7.000 minori sono rimasti senza supporto educativo, secondo Save the Children. L’organizzazione segnala un aumento del 54% di bambini in difficoltà rispetto all’anno precedente. Mentre molte famiglie partono per le vacanze, un numero crescente di giovani rimane a casa senza stimoli e rischia di perdere le competenze acquisite durante l’anno scolastico. L’intervento di supporto si concentra soprattutto nelle aree più svantaggiate.

L’estate si conferma un periodo critico per l’istruzione dei più piccoli. Mentre milioni di famiglie partono per le vacanze, c’è un esercito silenzioso di bambine, bambini e adolescenti che restano a casa, privi di stimoli, e rischiano di perdere quanto appreso durante l’anno scolastico. Non è un dettaglio: per chi vive in condizioni di svantaggio socioeconomico, la lunga pausa estiva può trasformarsi in un boomerang destinato a segnare l’intero percorso di studi. Save the Children e Fondazione Agnelli hanno alzato il sipario sulla settima edizione di Arcipelago Educativo, progetto nato nel 2020 per arginare il fenomeno. I numeri parlano chiaro: 124 interventi in 13 regioni e 37 province, con oltre 7mila partecipanti, segnano un balzo del 54% rispetto all’anno scorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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