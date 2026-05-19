Napoli l’allarme di Save the Children | il futuro a rischio dei minori

Save the Children ha lanciato un allarme su Napoli, evidenziando come alcune aree della città registrino tassi elevati di abbandono scolastico, spesso raddoppiati rispetto ad altre zone. Si evidenzia che il quartiere di provenienza può influenzare le possibilità future dei giovani, in relazione alle opportunità di lavoro e all’accesso all’istruzione. Sono state sollevate domande sui fattori che contribuiscono a questa situazione e sulle differenze tra i vari quartieri napoletani.

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