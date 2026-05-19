Napoli l’allarme di Save the Children | il futuro a rischio dei minori

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Save the Children ha lanciato un allarme su Napoli, evidenziando come alcune aree della città registrino tassi elevati di abbandono scolastico, spesso raddoppiati rispetto ad altre zone. Si evidenzia che il quartiere di provenienza può influenzare le possibilità future dei giovani, in relazione alle opportunità di lavoro e all’accesso all’istruzione. Sono state sollevate domande sui fattori che contribuiscono a questa situazione e sulle differenze tra i vari quartieri napoletani.

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? Domande chiave Come influisce il quartiere di nascita sul futuro lavorativo dei giovani?. Perché l'abbandono scolastico raddoppia in alcune zone di Napoli?. Cosa impedisce al 42% dei ragazzi tra i 15 e 29 anni di studiare?. Quali interventi chiede Save the Children per abbattere le barriere sociali?.? In Breve Povertà relativa colpisce il 60,1% delle famiglie nelle dieci zone critiche individuate dall'Istat.. Abbandono scolastico al 18,1% nelle aree fragili contro il 9,8% della media comunale.. Il 42,9% dei giovani tra 15 e 29 anni non studia e non lavora.. Daniela Fatarella chiede risorse per 142.000 minori nelle periferie delle grandi metropoli italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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