Firenze l’allarme di Save the Children | 4.691 minori in difficoltà

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Save the Children ha segnalato che in città ci sono 4.691 minori in condizioni di difficoltà. La ricerca evidenzia otto quartieri di Firenze che risultano essere i più colpiti dal disagio sociale. La posizione del quartiere di nascita viene analizzata come elemento che può influenzare il percorso scolastico dei ragazzi. L'indagine si concentra sull'incidenza di fattori socio-economici e sulle differenze tra le diverse zone della città. La situazione è stata presentata durante un evento pubblico dedicato alla tutela dei minori.

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? Domande chiave Quali sono le otto aree di Firenze più colpite dal disagio?. Come influisce il quartiere di nascita sul futuro scolastico dei ragazzi?. Perché un giovane su quattro in queste zone non studia né lavora?. Cosa propone Save the Children per contrastare la povertà educativa?.? In Breve Povertà relativa al 28,1% nelle otto aree critiche identificate dall'Istat.. Abbandono scolastico al 14,9% e dispersione implicita al 22,2% nelle periferie.. Un giovane su quattro nelle zone vulnerabili non studia né lavora.. Raffaella Milano propone nuovi presidi socio-educativi per contrastare lo stigma sociale.. A Firenze 4.691 minori vivono in zone colpite da forte disagio socioeconomico, con tassi di povertà e abbandono scolastico che superano i livelli medi del capoluogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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