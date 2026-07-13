Due persone sono rimaste ferite dopo che un’auto è uscita di strada e è finita in una scarpata lungo una strada provinciale tra Cusano Mutri e Pietraroja. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando il veicolo ha perso il controllo durante una manovra, precipitando nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è finita in una scarpata lungo la strada provinciale che collega Cusano Mutri a Pietraroja. Secondo una prima ricostruzione, la Hyundai, con due persone a bordo, non avrebbe coinvolto altri veicoli. L’uscita di strada sarebbe avvenuta durante una manovra in retromarcia, probabilmente effettuata per parcheggiare sul bordo della carreggiata. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha perso aderenza finendo nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Telese Terme, che hanno provveduto al recupero del veicolo e all’assistenza degli occupanti, insieme al personale del 118, che ha soccorso i due feriti e li ha trasportati in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Perde il controllo durante una manovra, l’auto precipita nel vuoto: due feriti

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