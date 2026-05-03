All'alba di oggi, lungo la strada provinciale Tiberina nel comune di Pieve Santo Stefano, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata a bordo strada. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, che sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul luogo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di chiarimento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti polizia e paramedici.

PIEVE SANTO STEFANO – Grave incidente stradale all’alba di oggi lungo la strada provinciale Tiberina, nel comune di Pieve Santo Stefano. L’allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 6 del mattino per un sinistro che ha visto coinvolta una singola vettura. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica della Valtiberina, dei mezzi della Croce Rossa di Sansepolcro e della Misericordia di Anghiari. Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’ elisoccorso Pegaso 2. Per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo sono stati allertati i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono affidati alle forze dell’ordine di Sansepolcro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perde il controllo dell’auto e si schianta a bordo strada: due feriti nell’incidente

Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone

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