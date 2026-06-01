Perde il controllo del parapendio e precipita nel vuoto | morto sul colpo

Lunedì 1° giugno, poco prima di mezzogiorno, un parapendio ha perso quota improvvisamente sopra il Monte Baldo, vicino a Malcesine. L'uomo di 48 anni a bordo è precipitato nel vuoto e è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine.

Era poco prima di mezzogiorno di lunedì 1° giugno, quando il parapendio di un 48enne ha perso quota in modo improvviso sopra il Monte Baldo, nel territorio di Malcesine. L'uomo, di nazionalità tedesca, si era lanciato nei pressi della stazione a monte della funivia, a Tratto Spino, uno dei punti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Etg - Tragico volo con il parapendio, 37enne muore sul Cornizzolo

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