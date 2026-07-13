Percorsi personalizzati per studenti della secondaria di II grado iscritti anche ai corsi AFAM Se ne discute in Parlamento

In Parlamento si discute di percorsi formativi personalizzati per studenti della secondaria di secondo grado iscritti anche ai corsi AFAM. Nel frattempo, Google ha presentato NotebookLM, un’intelligenza artificiale in grado di trasformare documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici. È in programma un corso pratico sulle nuove indicazioni per il primo ciclo, con focus sulla progettazione del curricolo prevista per il 2026.

NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Domanda supplenze da GaE e GPS max 150 preferenze: il consiglio del 2026 è “prudenza”, scegliere ciò che si è disposti ad accettare Le newsletter di OrizzonteScuola: Mondo ATA, OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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