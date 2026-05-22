TFA sostegno XI ciclo le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado | ecco dove AGGIORNATO
Le università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il XI ciclo del TFA sostegno, includendo anche le classi di concorso per la scuola secondaria di secondo grado. Si attende l'attivazione del percorso ordinario di specializzazione, con un incremento delle candidature e delle disponibilità di posti. La richiesta riguarda specificamente le aree di insegnamento in cui si prevede un maggior bisogno di figure di supporto. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane dalle autorità competenti.
TFA sostegno XI ciclo: cresce l'attesa per l'attivazione del percorso ordinario del percorso di specializzazione per le attività di sostegno. Ecco gli avvisi, in aggiornamento, delle Università. Come avevamo previsto, alcune Università hanno richiesto posti anche per la secondaria di II grado. Spetterà adesso al Ministero emanare il decreto definitivo con la ripartizione dei posti. L'articolo TFA sostegno XI ciclo, le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado: ecco dove AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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