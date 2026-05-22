TFA sostegno XI ciclo le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado | ecco dove AGGIORNATO

Le università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il XI ciclo del TFA sostegno, includendo anche le classi di concorso per la scuola secondaria di secondo grado. Si attende l'attivazione del percorso ordinario di specializzazione, con un incremento delle candidature e delle disponibilità di posti. La richiesta riguarda specificamente le aree di insegnamento in cui si prevede un maggior bisogno di figure di supporto. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane dalle autorità competenti.

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