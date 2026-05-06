Giornata della ristorazione | iniziative didattiche eventi e percorsi tematici In ogni ordine e grado Se ne discute in Parlamento

Oggi si svolge in Parlamento un dibattito sul disegno di legge n. 1551, approvato alla Camera, che riguarda iniziative didattiche, eventi e percorsi tematici dedicati alla ristorazione in tutte le scuole. Il testo, presentato da alcuni deputati, è ora all’esame del Senato in sede redigente, mentre nel settore si organizzano diverse attività per la giornata dedicata a questa figura professionale.

Dopo l’approvazione alla Camera, il disegno di legge n. 1551, d’iniziativa dei deputati Squeri e altri, è ora all’esame del Senato in sede redigente. Il provvedimento punta a istituire la “Giornata della ristorazione”, fissata al terzo sabato di maggio, con l’obiettivo di valorizzare un comparto che, secondo i dati richiamati nella relazione introduttiva, incide in modo significativo sull’economia e sull’identità culturale del Paese. All’interno del testo, il ruolo della scuola emerge in modo circoscritto ma significativo. L’articolato prevede infatti che, in occasione della Giornata, le istituzioni pubbliche possano promuovere anche negli istituti scolastici attività coerenti con le finalità dell’iniziativa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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