Sigfrido Ranucci e il giallo sul leader straniero dietro al sondaggio di Lavitola | la colletta e i due giornalisti coinvolti Il sospetto sul servizio di Report dietro alla bomba

Un giornalista ha negato di aver mai voluto coinvolgere un leader straniero nel sondaggio condotto da un altro giornalista. La vicenda riguarda un servizio trasmesso da un programma televisivo, che ha sollevato sospetti su un possibile collegamento tra il sondaggio e attività di finanziamento illecito. La questione include anche una colletta e due giornalisti coinvolti, mentre le indiscrezioni emergono da dichiarazioni di un ex collaboratore. Il giornalista ha respinto le accuse tramite un’intervista, negando ogni coinvolgimento.

«Balle. Non ho mai voluto» risponde Sigfrido Ranucci che al Corriere della Sera prova a rispondere all’ondata di dettagli, indiscrezioni e ammissioni emerse nelle ultime 24 ore da Valter Lavitola. L’amico è indagato come mandante della bomba esplosa fuori dalla casa del conduttore di Report a ottobre 2025. E nelle ultime ore si scopre che fosse anche fortemente intenzionato a promuoverne la figura come candidato ideale per il centrosinistra. Con tanto di sondaggio di 21 domande che sarebbero state validate da Ranucci e due importanti giornalisti, di cui nelle ultime ore sono emersi i nomi. Alla domanda sul perché non avesse scoraggiato l’amico Lavitola dal proporgli sondaggi d’opinione, il conduttore di Report risponde che non ce n’era bisogno, «sapeva bene che non mi sarei candidato». 🔗 Leggi su Open.online

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