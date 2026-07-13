Teddy Reno ha compiuto 100 anni e ha festeggiato il traguardo con la moglie Rita Pavone, circondato dalla famiglia e dai fan. La cantante ha condiviso un gesto con il marito che ha suscitato emozioni tra i presenti. La celebrazione si è svolta in un clima di affetto, con testimonianze e momenti di condivisione. La coppia ha passato insieme il giorno speciale, evidenziando il legame duraturo e la presenza costante nella vita dell’altro.

Un traguardo speciale celebrato con l’affetto della famiglia e dei tantissimi fan. Teddy Reno ha compiuto 100 anni, festeggiando un compleanno storico accanto alla moglie Rita Pavone, compagna di una vita. A condividere il momento è stata proprio la cantante, oggi 80enne, che sui social ha pubblicato un video della festa. Nelle immagini si vede Rita Pavone avvicinarsi al marito e baciarlo affettuosamente sulla guancia, regalando ai follower un momento di grande tenerezza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) A corredo del filmato, l’artista ha scritto un messaggio di ringraziamento rivolto a chi ha inviato gli auguri per il centenario del marito: “Ci avete inondato di affetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Per tutti voi”. Rita Pavone, quel gesto con il marito che emoziona tutti: unica!

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