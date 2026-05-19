Lasciato solo dal suo Paese all’Eurovision 2026 | poi arriva il gesto che emoziona tutti

Da screenworld.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, il cantante noto come Look Mum No Computer ha vissuto un momento di grande delusione quando il suo Paese ha deciso di non partecipare all’evento. Questa scelta ha lasciato il artista senza rappresentanza ufficiale, portandolo ad affrontare la competizione da solo. Nonostante l’assenza di supporto nazionale, nel corso della manifestazione è arrivato un gesto che ha suscitato emozioni tra il pubblico, senza però essere specificato.

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Ci sono sconfitte che fanno male, e poi ci sono quelle che ti lasciano letteralmente solo. Sam Battle, in arte Look Mum No Computer, ha vissuto sulla propria pelle entrambe le esperienze durante l’ Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Il performer elettronico britannico non solo ha chiuso all’ultimo posto con la sua eccentrica “ Eins, Zwei, Drei ”, ma è stato protagonista di un episodio che ha scatenato l’indignazione dei fan sui social: durante lo show della giuria, la delegazione del Regno Unito lo ha lasciato completamente solo nella Green Room. Le immagini diventate virali mostrano Sam seduto su un divano vuoto, mentre saluta il pubblico in solitudine. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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