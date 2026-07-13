Per la 35esima volta, la Partita del Cuore si disputa a L’Aquila allo Stadio Gran Sasso d’Italia. Cantanti e politici partecipano all’evento, che si svolge questa sera. La partita coinvolge figure pubbliche di diversi settori in un match di calcio benefico. L’evento si svolge in un contesto di solidarietà e raccolta fondi. La manifestazione si tiene ogni anno, attirando pubblico e media.

Artisti e politici questa sera insieme in campo per la storica Partita del Cuore, giunta alla 35esima edizione, che si gioca a L’Aquila allo Stadio Gran Sasso d’Italia. È trasmessa in diretta su Rai Uno con la conduzione di Eleonora Daniele. La telecronaca, realizzata con il supporto della redazione sportiva del Tg1, è affidata a Marco Franzelli, affiancato da Gabriele Corsi e Andrea Perroni, mentre a bordo campo c’è Alessandra Tripoli. Un’ampia parte dei fondi raccolti grazie all'iniziativa benefica sarà devoluta alla tragedia del sisma del Venezuela. Il 40 per cento dell'incasso andrà alla Croce Rossa Italiana per gli interventi legati... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per la Partita del cuore scendono in campo cantanti e politici

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