P er i protagonisti di Melek – Il coraggio di una madre i guai sono sempre in agguato. Nella nuova puntata, in onda stasera alle 21.40 su Real Time, Alpay continua a ordire piani diabolici noncurante delle ripercussioni, Seyran è minacciata da Erdal, mentre Defne e Ömer sono nel mirino di Adnan. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre”: Defne torna da Ömer, Adnan smaschera Alpay Melek – Il coraggio di una madre, puntata 13 luglio 2026: anticipazioni. La serie riprende dall’ aggressione di Adnan (Ismail Açil) ai danni di Ömer (Mustafa Mert Koç). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per i protagonisti della serie turca i guai sono sempre in agguato. Mentre Alpay continua a ordire piani diabolici noncurante delle ripercussioni, Seyran è minacciata da Erdal

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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