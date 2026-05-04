B ugie, tradimenti e sete di vendetta sono al centro della nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.35 su Real Time. Sebbene la protagonista sia alla ricerca della serenità familiare, chi le ruota attorno la ritiene la causa delle proprie frustrazioni. Soprattutto, Melek deve difendersi dai piani malvagi di Alpay. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” il piccolo Seyit Ali torna a casa Melek – Il coraggio di una madre, puntata 4 maggio 2026: anticipazioni stasera su Real Time. Dopo aver subito le angherie di Cumali (Nizam Nadir), Melek (Nehir Erdogan) lo affronta: l’ha fatta licenziare, ha maltrattato i suoi figli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La protagonista della serie turca è in pericolo: l'ex marito vuole fargliela pagare, mentre il padre continua ad attaccarla

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