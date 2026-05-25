A Gaziantep, una donna viene uccisa in casa. La vittima, protagonista di una serie turca, era già stata vittima di piani dell’ex marito e della sua compagna. La morte avviene mentre si svolge la nuova puntata di una fiction in onda alle 21. La scena si svolge senza ulteriori dettagli sui responsabili o sui motivi. La notizia si aggiunge a una serie di eventi drammatici legati alla protagonista.

A Gaziantep non c’è tempo per fare i conti con il lutto per la morte di Hafiz. Nella nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.40 su Real Time, i Karadag e i Sirhan hanno nuovi ostacoli da superare. In particolare, Kerem, Defne e il piccolo Seyit Ali devono arginare la rabbia di Alpay, sempre più deciso a rendere la vita impossibile a Melek. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” Hafiz è in fin di vita, Halil pronto a sposare Meryem Melek – Il coraggio di una madre, puntata 25 maggio 2026: anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ancora un duro colpo da incassare per la protagonista della serie turca, vittima dei piani diabolici dell'ex marito e della sua nuova compagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La protagonista della serie turca è in pericolo: l'ex marito vuole fargliela pagare, mentre il padre continua ad attaccarla

Leggi anche: L’Erede su Canale 5: anticipazioni della nuova serie turca dell’estate

Temi più discussi: Iran, Trump minaccia di nuovo Teheran. E convoca i consiglieri della sicurezza; Il caso Zapatero preoccupa il socialista Sánchez; Italian F4 | Vallelunga Gara 2: caos, SC e vittoria Robinson; Guardia di Finanza, duro colpo al traffico di droga: un arresto.

Duro colpo per Elon Musk nella causa contro Sam Altman e OpenAI. Una giuria ha respinto all’unanimità le accuse di violazione di un trust benefico e arricchimento senza causa, ritenendole prescritte. La decisione rappresenta una vittoria per OpenAI, mentre x.com

1.13 è stato un duro colpo per le nazioni senza sbocco sul mare — non avrebbe dovuto esserlo. reddit

Amici 25, duro colpo per i cantanti: crollano gli ascolti degli ineditiRispetto agli inediti della precedente edizione, quelli dei cantanti di Amici 25 hanno subito un drastico calo negli ascolti sulle piattaforme streaming. comingsoon.it

Sport universitario a Urbino, fondi dimezzati per gli Atenei. Brandi, delegato rettorale: Duro colpo per i nostri 1.700 iscrittiURBINO Un duro colpo per lo sport universitario dell’UniUrb che si è visto tagliare la metà dei fondi dal Ministero dell’Università e della Ricerca che ha infatti dimezzato i fondi statali destinati ... corriereadriatico.it