Il 13 luglio 2026, a Arezzo, è stata annunciata la collaborazione tra Oxfam Italia e il Mengo 2026 per la campagna “©Palestina, tutti i diritti riservati”. La campagna utilizza la musica per sensibilizzare e coinvolgere il pubblico su questioni legate ai diritti umani. La musica viene presentata come uno strumento capace di unire le persone e di trasformare la partecipazione in una responsabilità collettiva, dando voce a chi di solito rimane inascoltato.

Arezzo, 13 luglio 2026 – La musica ha un potere straordinario, capace di unire le persone e di trasformare la partecipazione in responsabilità collettiva, dando voce a chi troppo spesso resta inascoltato. A partire da questa visione condivisa per il secondo anno Oxfam Italia sarà charity partner ufficiale del Mengo Music Fest 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. La partnership quest’anno avrà un significato davvero particolare grazie al lancio della campagna ©Palestina, tutti i diritti riservati nel corso della serata di martedì 14 luglio, con l’intervento sul palco principale del Festival del portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, Paolo Pezzati e il coinvolgimento degli artisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - Oxfam italia charity partner del Mengo 2026 con la campagna “©Palestina, tutti i diritti riservati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“La Palestina rischia di sparire per sempre. Serve un’inversione di rotta dell’Italia e dell’Ue”: il nuovo appello di OxfamUn nuovo appello di Oxfam mette in guardia sulla possibile scomparsa della Palestina.

Autostrade, campagna estate 2026 con Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida: “La sicurezza ci rende tutti campioni”Per l’estate 2026, Autostrade ha avviato una campagna con Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida, focalizzata sulla sicurezza stradale.

Si parla di: ©Palestina / tutti i diritti riservati. Una campagna per difendere i diritti dei palestinesi e quelli di tutti noi.

Oxfam italia charity partner del Mengo 2026 con la campagna ©Palestina, tutti i diritti riservatiPrimo appuntamento martedì 14 luglio, al Prato di Arezzo, per una serata in difesa dei diritti del popolo palestinese ... lanazione.it

Oxfam Italia charity partner ufficiale del Mengo music fest edizione 2025Arezzo, 26 giugno 2025 – Dar voce a chi troppo spesso resta inascoltato, attraverso la musica che ha il potere unico di unire le persone. Da questa visione condivisa nasce la partnership tra il Mengo ... lanazione.it