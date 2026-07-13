Oxfam denuncia che la Palestina rischia di scomparire definitivamente a causa delle azioni di Israele volte ad annetterla e cancellarla. La situazione si è intensificata, secondo l'organizzazione, con l'evidenza di piani di eliminazione che si sono manifestati in modo più chiaro che mai. Chiede un intervento immediato da parte di Italia e Unione Europea per bloccare questa evoluzione. La denuncia sottolinea come le politiche attuali mettano a rischio la sopravvivenza stessa della regione.

La denuncia dell’Oxfam è più pesante che mai: il disegno di Israele di annessione e cancellazione della Palestina ha raggiunto oggi la sua massima evidenza e non è mai stato più chiaro. Il comunicato dell’Oxfam parla di un territorio, quello palestinese, occupato dal 1967, con un’occupazione illegale che continua a privare il popolo del diritto a una vita dignitosa e a decidere del proprio futuro, come riporta la nota dell’associazione umanitaria. A Gaza, Oxfam denuncia oltre 73.000 morti (di cui più di 1.000 dal cessate il fuoco di ottobre scorso) in due anni e mezzo di conflitto brutale, una ricostruzione affidata all’azione inefficace del Board of Peace, che esclude i palestinesi da qualsiasi processo decisionale, aiuti negati, con migliaia di tonnellate di beni bloccati ai varchi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Gaza, la denuncia di Oxfam: “La Palestina rischia di sparire per sempre, Italia e Ue intervengano”

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