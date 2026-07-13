Una coppia ha annunciato sui social di essere in fase di conclusione del percorso di adozione di due bambine. La donna, nota come food blogger, e il marito hanno condiviso l’immagine delle valigie pronte e dei passaporti, parlando di un “viaggio più bello” che sta per iniziare. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sullo stato attuale del procedimento legale o sulle tempistiche.

“Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille”. Con queste parole la famosa food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno annunciato sui social l’inizio di quello che definiscono “il viaggio più bello” della loro vita: la coppia sta per concludere il percorso di adozione di due bambine. Sposati dal 2009, Rossi e Gentili hanno raccontato ai loro follower l’emozione di questo momento, spiegando di essere pronti a partire per completare gli ultimi passaggi burocratici prima di poter accogliere le due sorelline nella loro famiglia. Per dedicarsi completamente a questa nuova fase, hanno deciso di prendersi una pausa dalle attività pubbliche. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Per Benedetta Rossi e Marco Gentili inizia “il viaggio più bello”: diventeranno genitori

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