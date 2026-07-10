Benedetta Rossi e il marito, sposati dal 2009, sono diventati genitori di due bambine dopo aver concluso l’iter di adozione. La coppia ha annunciato sui social di aver iniziato il “viaggio più bello” della loro vita, condividendo l’emozione di questa nuova fase. Le valigie pronte e i passaporti in mano sono simboli di un percorso che si conclude con l’arrivo delle due bambine in famiglia. La notizia è stata diffusa il 10 luglio 2026.

Fermo, 10 luglio 2026 – “Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille”. Inizia così il " viaggio più bello ” della vita della cuoca e food creator Benedetta Rossi e di suo marito Marco Gentili: la coppia (sposata dal 2009 ) ha infatti annunciato sui social la conclusione dell’iter di adozione di due bambine. I futuri genitori partono per completare gli ultimi passaggi formali e hanno comunicato una pausa temporanea dalle attività pubbliche per dedicarsi alla nuova famiglia. Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati – scrivono in un post -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine: “Inizia il viaggio più bello della nostra vita”

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