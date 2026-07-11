Una coppia ha annunciato di essere in partenza per accogliere due bambine, con un lungo percorso di adozione ormai concluso. L’annuncio è stato condiviso sui social, dove i genitori hanno descritto l’evento come il viaggio più meraviglioso di sempre, e hanno parlato di diventare genitori di due sorelline. La notizia riguarda una fase finale di un procedimento di adozione che si sta per concludere con l’arrivo delle bambine.

Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno condiviso con i loro follower una delle notizie più importanti della loro vita: la coppia è in partenza per andare ad accogliere due bambine, al termine di un lungo percorso di adozione. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Instagram, nel quale hanno raccontato anche la scelta di allontanarsi temporaneamente dai social per vivere questo momento in totale riservatezza: “Partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre”, scrivono Benedetta e Marco, spiegando che questa volta la destinazione “non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Partiamo per il viaggio più meraviglioso di sempre. Stiamo per diventare genitori di due sorelline”: l’emozionante annuncio di Benedetta Rossi e Marco Gentili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Benedetta Rossi diventa mamma, l'annuncio sui social: «Oggi partiamo per il viaggio più emozionante»

Notizie e thread social correlati

Benedetta Rossi diventa mamma a 53 anni, annuncio col marito Marco Gentili sull'adozione di due sorellineBenedetta Rossi, nota food blogger, ha annunciato di aver adottato due sorelline insieme al marito.

Benedetta Rossi adotta due sorelline: “Comincia il viaggio più bello”Benedetta Rossi ha annunciato su Instagram di aver adottato due sorelline insieme al marito.

Temi più discussi: Benedetta Rossi e Marco Gentili presto genitori: Il viaggio più bello comincia adesso; Benedetta Rossi diventa mamma, l'annuncio sui social: Oggi partiamo per il viaggio più emozionante; Benedetta Rossi e Marco Gentili: Partiamo per il viaggio più emozionante. Aspettare è stato il nostro modo per diventare mamma e papà; Benedetta Rossi presto mamma, la food blogger in viaggio con il marito per adottare due bambine: Il piu? importante della nostra vita.

Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno quando la nostra famiglia sarà al completo Commossa per le parole di Benedetta Rossi. Lei e suo marito sono così dolci,finalmente potranno essere chiamati mamma e papà e se l x.com

Benedetta Rossi diventa mamma di due bambine: Dopo anni di attesa oggi partiamo per il viaggio più emozionanteBenedetta Rossi e suo marito Marco Gentili diventeranno mamma e papà di due bambine. Dopo aver raccontato e condiviso a lungo i loro viaggi ... msn.com

Benedetta Rossi diventa mamma, l'annuncio sui social: Oggi partiamo per il viaggio più emozionanteBenedetta Rossi e suo marito Marco Gentili diventeranno mamma e papà di due bambine. Dopo aver raccontato e condiviso a lungo i loro viaggi ... msn.com