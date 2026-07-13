peppino di capri quante canzoni un amico speciale

È morto Peppino di Capri, cantante noto per molte canzoni. Un amico speciale, come lo definisce un collega, se n’è andato. La sua musica ha accompagnato molte generazioni, con brani come “Roberta”, dedicata alla prima moglie. Un altro artista che ha lasciato un segno nel panorama musicale italiano. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e fan. La notizia è stata condivisa sui social e sui media musicali.

di Pupo Anche l’amico Peppino di Capri se ne è andato. Ho sempre amato le sue canzoni. Mia madre era una sua ammiratrice e apprezzava particolarmente “Roberta”, la canzone che Peppino di Capri aveva dedicato alla sua prima moglie. Per questo motivo l’ho dovuta imparare anche io per cantarla durante i pranzi delle battiture del grano. Poi, un giorno, Peppino è entrato a fare parte della Baby Records, la mia casa discografica e così siamo diventati amici. Gli ultimi anni siamo stati spesso insieme, soprattutto in occasioni private e, immancabilmente, nel bel mezzo della serata, lui si metteva al pianoforte e tutti insieme in coro cantavamo: “Champagne, per brindare a un incontro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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