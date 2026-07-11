Nun è peccato (1959) Il suo primo, vero, successo: composta da Ugo Calise, arrivò terza in hit parade. Purissima canzone napoletana, la incide per la casa discografica Carish con la sua band: Peppino di Capri e i suoi «rockers». Inizialmente chiamati Capri boys, sono in cinque: Peppino, Ettore Falconieri (con cui Peppino si era esibito in tv, in una cover di Tu vuò fa' l’americano, nel programma Primo applauso condotto da Enzo Tortora), Mario Cenci (che avrebbe avuto l’idea del nome d’arte Peppino di Capri), Pino Amenta e Gabriele Varano. St. Tropez Twist (1962) Con la sua interpretazione di Let’s twist again, di Chubby Checker, Peppino di Capri fa impazzire gli italiani per questo sottogenere del rock and roll tutto da ballare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Peppino di Capri, cinque canzoni per ricordarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peppino di Capri - E mo e mo - 1985 LP remastered

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morte Peppino di Capri, le canzoni che hanno segnato la musica italiana: da Champagne a St. Tropez Twist a Malatia

Leggi anche: Peppino Di Capri, da "Champagne" al twist di St. Tropez: le sue canzoni diventate classici della musica italiana

Temi più discussi: Peppino Di Capri: champagne, Beatles e tre figli. Tutta la vita (mai banale) del re del Festival di Napoli; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; È morto Peppino di Capri; È morto Peppino di Capri, addio al cantante di Champagne: aveva 86 anni.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie han x.com

RIP Peppino di Capri reddit

Peppino di Capri, cinque canzoni per ricordarloUna carriera lunga oltre 70 anni, tra la tradizione napoletana e le influenze statunitensi (per dirne una: il twist). Ecco i brani più significativi di una vita nella musica ... vanityfair.it

Morto Peppino Di Capri, il cordoglio dell'Italia. Manfredi: Indimenticabile. De Laurentiis: Amico sincero e geneorosoÈ morto questa notte, dopo una lunga malattia, all'età di 86 anni Peppino Di Capri. Il cantante è scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il ... ilmattino.it