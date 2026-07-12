Le canzoni di Peppino di Capri hanno riempito la piazza principale dell’isola, dove cittadini e visitatori si sono radunati per l’ultimo saluto. Gli altoparlanti diffondevano i suoi successi più noti, creando un sottofondo musicale alla cerimonia. Nel municipio si sono svolti i momenti ufficiali di commemorazione, mentre in strada le persone si sono fermate ad ascoltare le note che hanno accompagnato il commiato.

Le note dei brani più celebri di Peppino di Capri hanno accompagnato una giornata di grande emozione nell’isola. Dagli altoparlanti installati nella piazzetta del paese sono risuonati i più grandi successi del cantante scomparso sabato scorso, mentre cittadini e visitatori si sono raccolti per rendergli omaggio. Il feretro di Peppino di Capri ha raggiunto la sede del Municipio tra gli applausi della folla. Poco dopo è stata aperta la camera ardente, meta di un continuo via vai di persone arrivate per salutare l’artista simbolo dell’isola. Per consentire a tutti di seguire la funzione religiosa celebrata nell’ex cattedrale di Santo Stefano, la Protezione civile ha allestito un maxischermo vicino alla stazione della funicolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Peppino di Capri, l'ultimo saluto nel Municipio dell'isola: in piazza risuonano le sue canzoni

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