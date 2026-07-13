Il sindaco di un comune isolano ha annunciato l'intenzione di dedicare una piazza e un premio alla memoria di Peppino di Capri. Questa proposta arriva nel giorno successivo ai funerali del cantante, con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo dell’artista. Le iniziative sono state annunciate pubblicamente, senza ulteriori dettagli su tempi o modalità di realizzazione. La proposta mira a onorare la figura di Peppino di Capri attraverso riconoscimenti pubblici.

Nel giorno dopo i funerali di Peppino di Capri cominciano ad arrivare le prime proposte per rendere omaggio alla sua memoria affinché lo si ricordi per sempre. A dare inizio è stato il sindaco Paolo Falco e l'Amministrazione Comunale della Città di Capri che sulla pagina istituzionale ha pubblicato questa mattina un documento in cui annunciano “l'avvio delle procedure per intitolargli una piazza e per l'istituzione di un premio annuale a lui dedicato, da conferire a un artista che si distinguerà esibendosi a Capri – continua il post - con queste iniziative, la Città di Capri intende esprimere la riconoscenza dell'intera comunità nei confronti di un suo illustre figlio, che con il suo straordinario talento ha fatto conoscere e amare il nome di Capri in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Peppino di Capri, il sindaco del comune isolano: «Vogliamo intitolare una piazza e un premio alla sua memoria»

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