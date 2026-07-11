L’isola ha dichiarato lutto cittadino per la morte di Peppino di Capri. Il sindaco ha definito il cantante il suo ambasciatore nel mondo e ha ricordato come sua nonna fosse la maestra di pianoforte del musicista. La scomparsa viene descritta come una perdita grande per l’intera scena musicale italiana, con il cantante considerato uno dei figli più noti e apprezzati dell’isola.

«Oggi l’isola, con la scomparsa di Peppino di Capri, perde uno dei suoi figli più illustri e amati. Una perdita immensa non solo per Capri, ma per l’intero panorama della musica italiana. L’isola, con la quale non aveva mai perso i rapporti, è stata la sua casa, la sua ispirazione e il luogo al quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita. Le sue canzoni, la sua eleganza e il suo talento hanno fatto conoscere nel mondo il nome di Capri, di cui era diventato ambasciatore della sua identità, della sua cultura e della sua anima più autentica: È con queste parole, in una lunga nota, che il sindaco Paolo Falco, ha espresso il suo più sentito cordoglio ai familiari e ha comunicato la decisione di proclamare il lutto cittadino per commemorare l'artista scomparso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Lutto cittadino sull'isola per la morte di Peppino di Capri. Il sindaco Falco: «È stato il nostro ambasciatore nel mondo. Mia nonna la sua maestra di pianoforte»

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