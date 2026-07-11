Un famoso cantante italiano è deceduto, suscitando reazioni da parte di autorità locali e nazionali. Il sindaco di Napoli ha dichiarato che sarà trovato un modo appropriato per ricordare la sua figura artistica. Su social media, il primo cittadino ha definito il musicista un grande interprete. Anche il ministro ha commentato, sottolineando che la carriera del defunto rappresenta una testimonianza significativa della cultura popolare italiana.

Il post del sindaco su X: «Grande musicista e interprete». Il ministro Giuli: «La sua lunga carriera una testimonianza preziosa della vitalità della cultura popolare italiana». Carlo Conti: «Ci hai fato innamorare con le tue canzoni». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Addio a Peppino di Capri, le reazioni. Il sindaco di Napoli Manfredi: «Troveremo il giusto modo per ricordarne la memoria artistica»

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