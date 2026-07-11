Addio a Peppino di Capri le reazioni Il sindaco di Napoli Manfredi | Troveremo il giusto modo per ricordarne la memoria artistica

Da napoli.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un famoso cantante italiano è deceduto, suscitando reazioni da parte di autorità locali e nazionali. Il sindaco di Napoli ha dichiarato che sarà trovato un modo appropriato per ricordare la sua figura artistica. Su social media, il primo cittadino ha definito il musicista un grande interprete. Anche il ministro ha commentato, sottolineando che la carriera del defunto rappresenta una testimonianza significativa della cultura popolare italiana.

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