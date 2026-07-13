Peppino Di Capri dopo i funerali il figlio Edoardo sogna un disco tributo in suo onore

Dopo i funerali di Peppino Faiella, noto come il “re” di Capri, il figlio Edoardo ha annunciato il desiderio di realizzare un disco tributo in suo onore. La cerimonia funebre si è svolta in piazzetta, con la musica di Luna Caprese a tutto volume. L’isola ha partecipato al lutto abbassando il volume del mondo, mentre la comunità locale si è riunita per salutare la figura di spicco del luogo.

Capri ha salutato ieri il suo “re” con Luna Caprese in piazzetta, a tutto volume dopo i funerali di Peppino Faiella. L’isola ha abbassato il volume del mondo. E ha alzato quello della musica. Nell’ultimo saluto a Peppino Di Capri, la gente si è raccolta in piazzetta con rispetto e compostezza. Niente eccessi, solo la voce vera della musica dell’artista e della gente che aveva voglia di ricordarlo. Se nella giornata dell’annuncio della scomparsa dell’artista che ha lanciato il twist Capri ha fatto risuonare ‘Il sognatore’, la canzone più amata da Peppino, a chiudere il rito funebre, insieme agli applausi, è stata “Luna Caprese”. La canzone che porta il nome dell’isola nel mondo, fatta risuonare per accompagnare Peppino nell’ultimo viaggio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peppino di Capri, il figlio Edoardo: Emozionante vedere tutto questo affetto

Notizie e thread social correlati

Capri saluta Peppino di Capri tra applausi e lacrime: l’ultimo desiderio svelato dal figlio Edoardo commuove l’isolaL’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni.

Leggi anche: Peppino Di Capri, l’eredità milionaria: i diritti d’autore, l’etichetta Splash e la villa di Capri. Ecco a chi andrà il patrimonio. Oggi camera ardente e funerali

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; Peppino di Capri, due amori e una vita: chi sono Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi; Gli amori di Peppino di Capri: Roberta Stoppa, Giuliana Gagliardi e la vita che diventava canzone; Peppino Di Capri, le donne della sua vita: Roberta che ha condiviso il successo con l'artista e Giuliana, giovane studentessa di biologia.

Peppino Di Capri aveva il cuore tinto d’azzurro. La sua Gennarì è dal 1983 tra i brani più amati dai tifosi del #Napoli. Una canzone bellissima e portafortuna. Pochi mesi dopo averla composta arrivò all’ombra del Vesuvio l’immenso Maradona a #Peppino # x.com

L'addio a Peppino di Capri, i successi risuonano in piazzetta reddit

L'ultimo saluto a Peppino di Capri sulle note de Il sognatore, la canzone più amataSono iniziati nella chiesa di Santo Stefano, a Capri, i funerali di Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni. Ad accompagnare l'ingresso del feretro in legno chiaro, ricoperto di rose giall ... rainews.it

Peppino Di Capri è morto, la malattia e quel gesto d'amore per il NapoliAddio a Peppino Di Capri dopo una lunga malattia. Dai grandi successi musicali all'amore per il Napoli, lascia un'eredità indimenticabile ... corrieredellosport.it