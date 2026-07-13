Il peperoncino di Calabria IGP ha ottenuto una nuova certificazione che ne riconosce ufficialmente l’origine e la qualità. La decisione riguarda l’inserimento del prodotto tra i beni a indicazione geografica protetta, rafforzando la tutela della produzione locale. Questa certificazione permette di distinguere il peperoncino calabrese sul mercato internazionale, favorendo l’esportazione. La pianta è tradizionalmente associata alla regione e rappresenta un elemento distintivo della cultura e dell’identità locale.

Il peperoncino non è soltanto un ingrediente della cucina calabrese. È un simbolo culturale, un elemento identitario, un ambasciatore del Mediterraneo che da secoli accompagna la storia della regione e ne racconta il carattere forte, autentico e generoso. Con il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP), il Peperoncino di Calabria entra ora ufficialmente tra le eccellenze agroalimentari italiane tutelate dall’Unione Europea, aprendo una nuova stagione per l’intera filiera produttiva e per l’export del Made in Italy. Il traguardo è stato celebrato nel suggestivo scenario del Castello di Serragiumenta, nel comune di Altomonte, in provincia di Cosenza, una dimora storica immersa nelle colline della Valle dell’Esaro, oggi punto di riferimento per l’ospitalità rurale e la valorizzazione delle produzioni d’eccellenza calabresi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Peperoncino di Calabria IGP, una svolta storica: il simbolo della regione conquista i mercati del mondo

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