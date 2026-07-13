Pensioni di agosto doppia data di pagamento e rimborsi 730 | cosa cambia per gli assegni

Le pensioni di agosto 2026 avranno qualche novità per gli aventi diritto. Il mese si apre con una doppia data di pagamento e prosegue con l’arrivo nei cedolini dei rimborsi Irpef legati al modello 730. A ciò si aggiungeranno, per chi non l’avesse ancora ricevuta a luglio, la quattordicesima, così come circa 1 milione di lettere dall’Inps. Un calendario d’agosto più affollato del solito, dunque. Tra chi verrà pagato per primo, chi dovrà attendere qualche giorno e chi rischia invece delle trattenute, è importante fare chiarezza. Partiamo allora con il nodo cardine: le date di accredito della pensione. La doppia data di pagamento delle pensioni di agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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PENSIONI LUGLIO 2026 Novità, DATE e PAGAMENTI Quattordicesima INPS e 730

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