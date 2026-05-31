Da lunedì 1° giugno 2026 partono i pagamenti delle pensioni di giugno, con assegni più alti grazie agli aumenti di quattordicesima e rimborsi Irpef previsti per luglio e agosto. Le somme saranno disponibili sui conti correnti a partire dalla stessa data, con le banche che effettueranno i versamenti. La quattordicesima e i rimborsi Irpef avranno effetto sugli importi delle pensioni di questo mese.

Pensioni. Scattano domani, lunedì 1° giugno 2026, primo giorno bancabile del mese, i pagamenti dell'assegno del mese di giugno. Saranno accreditati i trattamenti pensionistici, previdenziali e assistenziali destinati sia a chi riceve l’importo su conto corrente bancario o postale, sia a chi utilizza libretti o carte abilitate. Pensioni, assegni "estivi" più alti Dopo giugno, per milioni di pensionati si avvicina una stagione estiva particolarmente "importante" sul fronte degli accrediti. Nei prossimi mesi, infatti, molti assegni previdenziali potrebbero beneficiare di importi aggiuntivi grazie alla quattordicesima e ai rimborsi fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi con modello 730. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni, quattordicesima e rimborsi Irpef: assegni più alti a luglio e agosto. Gli importi

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ATTENZIONE Pensionati: Conguaglio IRPEF in Arrivo – Tabelle Complete degli Importi

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