Pensioni agosto doppia data di pagamento e rimborsi 730 E arrivano un milione di lettere Inps | ecco perché

Ad agosto, le pensioni saranno pagate in due date diverse. Sono previste anche nuove operazioni, tra cui rimborsi del 730 e la quattordicesima per chi non l’ha ricevuta a luglio. Inoltre, arriveranno circa un milione di lettere agli anziani pensionati.

Pensioni. Ad agosto doppia data di pagamento e diverse novità. In arrivo non solo rimborsi 730, ma anche quattordicesima (per chi non l'abbia ricevuta già a luglio) e anche un milione di lettere ai pensionati. Il motivo delle missive Inps? Nulla di preoccupante. Si tratta dell'invito a partecipare all’indagine reputazionale 2026, la campagna annuale volta a raccogliere opinioni, suggerimenti e percezioni sull’immagine dell’Istituto. Pensioni, quando arrivano i rimborsi Irpef Ma torniamo ai rimborsi Irpef. Come tutti i contribuenti, riguardano anche i pensionati. Nei cedolini Inps a partire da agosto si trovarenno i conguagli (a credito o a debito) dell'Irpef per il modello 730. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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PENSIONI LUGLIO 2026 Novità, DATE e PAGAMENTI Quattordicesima INPS e 730

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