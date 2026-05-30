Le pensioni di giugno 2026 saranno accreditate il primo giorno bancabile del mese, secondo la regola ordinaria. Il calendario dell’INPS prevede che i pagamenti vengano effettuati in quella data. Le date precise sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente, ma in generale si tratta del primo giorno lavorativo del mese. Non sono previste variazioni o anticipi rispetto alla consueta programmazione.

Pagamento pensioni giugno 2026: quando arriva l'accredito e tutte le date del calendario INPS. Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 segue la regola ordinaria del primo giorno bancabile del mese. Poiché il 1° giugno cade di lunedì, l'accredito è disponibile già da lunedì 1° giugno 2026, sia per chi riceve la pensione su conto corrente bancario sia per chi la incassa tramite Poste Italiane. Calendario pagamenti pensioni giugno 2026 Per il mese di giugno l'accredito è fissato a lunedì 1° giugno 2026 per tutte le tipologie di trattamento: pensione di vecchiaia, anticipata, di reversibilità, assegno sociale e pensione di invalidità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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PAGAMENTI PENSIONI GENNAIO 2026: Ecco le Date Reali e Cosa NON ti Dicono!

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