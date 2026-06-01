Le pensioni di giugno 2026 saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, secondo la regola ordinaria. La data precisa dell'accredito sarà comunicata con il calendario ufficiale dell'INPS.

Pagamento pensioni giugno 2026: ecco quando arriva l'accredito e tutte le date del calendario INPS. Il pagamento delle pensioni di giugno 2026 segue la regola ordinaria del primo giorno bancabile del mese. Poiché il 1° giugno cade di lunedì, l'accredito è disponibile già da lunedì 1° giugno 2026, sia per chi riceve la pensione su conto corrente bancario sia per chi la incassa tramite Poste Italiane. Calendario pagamenti pensioni giugno 2026 Per il mese di giugno l'accredito è fissato a lunedì 1° giugno 2026 per tutte le tipologie di trattamento: pensione di vecchiaia, anticipata, di reversibilità, assegno sociale e pensione di invalidità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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PAGAMENTI PENSIONI GENNAIO 2026: Ecco le Date Reali e Cosa NON ti Dicono!

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