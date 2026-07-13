L’amministratore delegato del Parma ha dichiarato che l’attaccante argentino sarà ceduto solo se arriverà un’offerta ritenuta adeguata. La Juventus è tra le società interessate a Pellegrino, ma il club emiliano non ha ancora accettato proposte inferiori a questa condizione. La trattativa resta in fase di definizione, con nessuna comunicazione ufficiale su eventuali avanzamenti o offerte concrete.

di Luca Fioretti L’amministratore delegato del Parma fissa le condizioni per l’attaccante argentino seguito dai bianconeri: partirà solo per un’offerta adeguata. Le indiscrezioni di mercato che accostano Mateo Pellegrino alla Juventus continuano a tenere banco, ma dal Parma arriva un messaggio estremamente chiaro. A fare il punto sul futuro dell’attaccante argentino è stato l’amministratore delegato dei ducali ed ex dirigente bianconero, Federico Cherubini. Ai microfoni della Gazzetta di Parma, l’ad ha predicato calma, sottolineando come le trattative siano ancora in una fase embrionale: « È presto per dire se andrà via. Il mercato non è ancora lontanamente entrato nel vivo, come sempre quando ci sono i Mondiali », ha spiegato, confermando le tempistiche dilatate di questa sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrino Juventus, Cherubini fissa i paletti: «Via da Parma solo per un’offerta adeguata». L’annuncio del dirigente

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