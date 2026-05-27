La Juventus fissa i paletti del mercato | l’annuncio di Comolli blinda Yildiz ma apre a una cessione

La Juventus ha annunciato che potrebbe cedere un calciatore di prima fascia nella prossima sessione di mercato estivo. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di un dirigente, che ha confermato la volontà di mantenere un certo livello di stabilità economica, anche se si apre alla possibilità di cessioni. La squadra si sta preparando a rivedere le proprie strategie di mercato, con l’obiettivo di bilanciare fattori sportivi e finanziari.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L'amministratore delegato bianconero fa chiarezza sui piani finanziari del club: senza gli introiti della Champions League sarà necessario sacrificare un big per fare cassa. La Juventus dovrà rimodulare parzialmente le proprie strategie di mercato in vista della prossima sessione estiva, pianificando la cessione di un calciatore di prima fascia per garantire la stabilità economica del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

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