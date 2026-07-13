Pauroso incendio in Mugello distrutti 15 ettari di bosco L’allarme all’alba | tre elicotteri in azione
Nella notte tra il 12 e il 13 luglio si è sviluppato un incendio boschivo nel Mugello, nel comune di Vicchio, in località La Colla. Sono stati distrutti circa 15 ettari di foresta. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri per spegnere le fiamme. La Regione Toscana ha attivato il sistema antincendi boschivi. Non sono stati segnalati feriti o altre emergenze legate all’incendio.
Vicchio (Firenze), 13 luglio 2026 – È scattato nella notte tra il 12 e il 13 luglio il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana per fronteggiare un incendio che sta interessando un'area boschiva nel Mugello, nel comune di Vicchio, in località La Colla. L’allarme. L'allarme ha portato all'immediato invio delle prime squadre antincendio boschivo (Aib), impegnate senza sosta nelle operazioni di contenimento del fronte di fuoco. Dalle prime luci dell'alba sono entrati in azione tre elicotteri della flotta regionale, che stanno operando a supporto delle squadre a terra sotto il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento dell'Unione dei Comuni del Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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