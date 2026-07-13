Pauroso incendio in Mugello distrutti 15 ettari di bosco L’allarme all’alba | tre elicotteri in azione

Notizia in breve

Nella notte tra il 12 e il 13 luglio si è sviluppato un incendio boschivo nel Mugello, nel comune di Vicchio, in località La Colla. Sono stati distrutti circa 15 ettari di foresta. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri per spegnere le fiamme. La Regione Toscana ha attivato il sistema antincendi boschivi. Non sono stati segnalati feriti o altre emergenze legate all’incendio.