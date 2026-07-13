Sul lago di Garda si è verificato un incendio che ha coinvolto un capannone, causando l’emissione di una colonna di fumo nero visibile da lontano. La combustione ha riguardato plastica, con le fiamme che si sono propagate rapidamente. L’incendio ha interessato anche alcune aree a sud del lago e le spiagge vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

LONATO (Brescia) Paura sul lago di Garda dove, da molte delle zone a sud e persino dalle spiagge si è levata una alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Castel Vanzago, frazione collinare del comune di Lonato del Garda situata a ridosso del confine con Desenzano del Garda, non distante dalla tangenziale che va verso Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il fuoco ha improvvisamente avvolto un capannone industriale adibito a deposito di materie plastiche e gomma oltre a scarti di materiale vegetale. La natura del materiale stoccato ha alimentato rapidamente le fiamme, sprigionando un rogo di grandi proporzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura sul lago di Garda. Plastica prende fuoco. Capannone in fiamme

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