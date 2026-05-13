Due episodi insoliti si sono verificati sul Lago di Garda, coinvolgendo rispettivamente l’arrivo di grandi quantità di plastica provenienti da due autobus e minacce provenienti da presunti alieni. A Brescia, si sono registrate segnalazioni di microplastiche e di oggetti insoliti legati a queste presenze. La presenza di un cestino mangiarifiuti “Seabin” è stata documentata come esempio di misura adottata per monitorare e gestire la situazione del lago.

Brescia - Microplastiche e alieni: la vulnerabilità del Gard a certificata dal cestino mangiarifiuti “Seabin“. Lo attesta uno studio firmato da Marco Papparotto, Alessio Fonnesu, Jeevan Kishore Reddy Pidapa e Luca Fambri, dell’Università di Trento e Itt Marconi di Rovereto, con Paolo Matteotti della Fraglia della Vela di Riva del Garda, pubblicato su Mpmi, che hanno elaborato una serie di dati s ulla quantità e sul tipo di rifiuti galleggianti nel lago di Garda durante la stagione invernale 2024–2025. L’attenzione si è concentrata sull’inquinamento da plastica e sulla presenza di specie aliene nella parte più settentrionale del lago, nel periodo di minore pressione turistica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago di Garda, duplice attacco: due bus pieni di plastica e minacce aliene

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