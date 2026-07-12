Un incendio è divampato nel primo pomeriggio del 12 luglio in un capannone a Lonato, dove erano stoccati materiali in plastica e gomma. L’incendio si è verificato in un’azienda situata nella frazione di Castel Venzago, vicino a Desenzano. Non risultano persone ferite.

Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio del 12 luglio all’azienda Valli spa di Castel Venzago, frazione di Lonato, al confine con Desenzano. Le fiamme hanno interessato un capannone dove erano stoccati materiali plastici, gomma e, secondo le prime informazioni, anche scarti vegetali. Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, soprattutto dal basso Garda e dai Comuni vicini. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco con autobotti e mezzi speciali, affiancate da Carabinieri e dal sindaco di Lonato, Nicola Bianchi, per coordinare le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - In fiamme un capannone a Lonato dove erano stoccati materiali in plastica e gomma, nessun ferito

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Spaventoso incendio in un capannone industriale, fumo visibile a chilometri

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