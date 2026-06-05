Un uomo è stato ferito a Crescenzago durante un tentativo di rapina avvenuto vicino a una fermata del metrò. Due assalitori, entrambi con il volto coperto, hanno aggredito l’uomo con fendenti, usando un grosso coltello o pezzi di vetro. La vittima ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il raid a due passi dalla fermata del metrò. I fendenti sferrati con un grosso coltello o con cocci di bottiglia. La fuga immediata dei due aggressori e l’allarme alla centrale operativa di via Moscova. Sono i frame della sequenza andata in scena mercoledì sera in via Civitavecchia, vicino all’uscita della stazione Crescenzago della linea verde della metropolitana. Il ferito è il ventinovenne egiziano M.K., regolare in Italia e disoccupato, già noto agli archivi delle forze dell’ordine per precedenti di polizia per spaccio di droga e reati contro il patrimonio. Soccorso dai sanitari di Areu alle 22.15, è stato trasportato in codice rosso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferito a Crescenzago: "In due a volto coperto. Volevano rapinarmi"

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Accoltellato durante una rapina a Milano

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